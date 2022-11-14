- 14 Kas 2022 - 16:22 G: 14 Kas 2022 - 16:28

Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı!

Hem ekranların hem de iş dünyasının tanıdık isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin yeni bir aşka yelken açtığı tescillendi. Şimdilerde Asil Cengiz isimli biriyle birlikte olan Selin Ciğerci, geçtiğimiz gün sevgilisiyle eğlenceden anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hem ekranların hem de iş dünyasının tanıdık isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin yeni bir aşka yelken açtığı tescillendi. Şimdilerde Asil Cengiz isimli biriyle birlikte olan Selin Ciğerci, geçtiğimiz gün sevgilisiyle eğlenceden anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O anlara kayıtsız kalamayan Demet Akalın’ın yaptığı yorum ise, herkesi şoktan şoka sürükledi! Peki, Selin Ciğerci ne paylaştı? Demet Akalın, Selin Ciğerci’nin paylaşımına ne tepki verdi? Selin Ciğerci ile Demet Akalın barıştı mı? İşte, detaylar…

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14 Kas 2022 - 16:22 - Magazin

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