Yargı Dizisinde Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek! Neler Oluyor?
Ekranların aksiyon dolu yapımlarından biri olan Yargı dizisi, dün akşam bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Kuyu cinayetlerinde sona gelen Yargı dizisinde bir cinayet vakasının daha ortaya çıkması kafaları karıştırırken; seyircinin dengesini de altüst etti. İşte Yargı dizisinden son detaylar...
Ekranların aksiyon dolu yapımlarından biri olan Yargı dizisi, dün akşam bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Kuyu cinayetlerinde sona gelen Yargı dizisinde bir cinayet vakasının daha ortaya çıkması kafaları karıştırırken; seyircinin dengesini de altüst etti. Yargı dizisinin son bölümüne damga vuran ise; Ilgaz, Pars ve Eren’in başına gelenler oldu! Peki, Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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14 Kas 2022 - 16:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.