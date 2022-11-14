Yargı Dizisinde Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek! Neler Oluyor?

Ekranların aksiyon dolu yapımlarından biri olan Yargı dizisi, dün akşam bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Kuyu cinayetlerinde sona gelen Yargı dizisinde bir cinayet vakasının daha ortaya çıkması kafaları karıştırırken; seyircinin dengesini de altüst etti. Yargı dizisinin son bölümüne damga vuran ise; Ilgaz, Pars ve Eren’in başına gelenler oldu! Peki, Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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