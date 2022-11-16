Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın 40 Yıl Önceye Gitti! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… “Şaka Mı Bu!” Gören Kızı, Kardeşi Sandı Ama Gerçek…
Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Nesrin’ine hayat veren İclal Aydın, ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile de gündem olan İclal Aydın, eski hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. İclal Aydın’dan gelen o poz sonrası, sosyal medyada tartışmalar başlarken; İclal Aydın’ın paylaşım altına düştüğü not da çok konuşuldu! İşte İclal Aydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Nesrin’ine hayat veren İclal Aydın, ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile de gündem olan İclal Aydın, eski hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. İclal Aydın’dan gelen o poz sonrası, sosyal medyada tartışmalar başlarken; İclal Aydın’ın paylaşım altına düştüğü not da çok konuşuldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Nesrin’i İclal Aydın ne paylaştı? İclal Aydın paylaşımın altına ne notu düştü? İclal Aydın’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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16 Kas 2022 - 00:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.