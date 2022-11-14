- 14 Kas 2022 - 16:34 G: 14 Kas 2022 - 16:44

Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… “Şaka Mı Bu!” Gören Kızı, Kardeşi Sandı Ama Gerçek… Tüyler Diken Diken!

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Nesrin’ine hayat veren İclal Aydın, ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile de gündem olan İclal Aydın, eski hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. İclal Aydın’dan gelen o poz sonrası, sosyal medyada tartışmalar başlarken; İclal Aydın’ın paylaşım altına düştüğü not da çok konuşuldu! İşte İclal Aydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Nesrin’ine hayat veren İclal Aydın, ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile de gündem olan İclal Aydın, eski hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. İclal Aydın’dan gelen o poz sonrası, sosyal medyada tartışmalar başlarken; İclal Aydın’ın paylaşım altına düştüğü not da çok konuşuldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Nesrin’i İclal Aydın ne paylaştı? İclal Aydın paylaşımın altına ne notu düştü? İclal Aydın’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

14 Kas 2022 - 16:34 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı! mask
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı!
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi…. mask
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi….
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu… mask
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu…
Engin Altan Düzyatan’ın Son Hali Kıyameti Kopardı! “Seda Sayan’dan Halice Olmuş İşte!” Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor… mask
Engin Altan Düzyatan’ın Son Hali Kıyameti Kopardı! “Seda Sayan’dan Halice Olmuş İşte!” Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor…
Bensu Soral’dan Ortalığı Ayağa Kaldıracak Açıklama! Twitter, Instagram Sallanıyor… Daha Geçen Gün Bulunduğu Senaryo Akıllar Beyinleri Yaktı! mask
Bensu Soral’dan Ortalığı Ayağa Kaldıracak Açıklama! Twitter, Instagram Sallanıyor… Daha Geçen Gün Bulunduğu Senaryo Akıllar Beyinleri Yaktı!
Yalı Çapkını Dizisindeki Seyran’ın Giydiği Dansöz Kıyafeti Dudakları Uçuklattı! Fiyatı Öyle Böyle Değil, Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına… mask
Yalı Çapkını Dizisindeki Seyran’ın Giydiği Dansöz Kıyafeti Dudakları Uçuklattı! Fiyatı Öyle Böyle Değil, Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına…
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak'ı Hiç Böyle Görmediniz! Babası Bile Şok İçerisinde Kalacak! En Son Yıllar Önce…. mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak'ı Hiç Böyle Görmediniz! Babası Bile Şok İçerisinde Kalacak! En Son Yıllar Önce….
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’a Hayri Resti Çekti! Ayakları Altından Dünya Kaydı Gitti, Bundan Sonra Çıkar Yolu Yok… Koroğlu Konağı Yıkılıyor! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’a Hayri Resti Çekti! Ayakları Altından Dünya Kaydı Gitti, Bundan Sonra Çıkar Yolu Yok… Koroğlu Konağı Yıkılıyor!
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun Eşi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Ezgi Sertel İle Yaş Farkını Duyanlar Şok Oldu! Ezgi Sertel Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun Eşi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Ezgi Sertel İle Yaş Farkını Duyanlar Şok Oldu! Ezgi Sertel Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Şarkıcı Zeliha Sunal’ın Eşinden Kahreden Haber Geldi! Nazmi Sunal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nazmi Sunal’ın Vefat Sebebi Şok Etti! mask
Şarkıcı Zeliha Sunal’ın Eşinden Kahreden Haber Geldi! Nazmi Sunal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nazmi Sunal’ın Vefat Sebebi Şok Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek! Neler Oluyor?
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı! mask
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı!
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi…. mask
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi….
Teşkilat Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Bu Kez Zehra Bile Engel Olamayacak… Fragmanda Kıyametler Kopuyor! mask
Teşkilat Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Bu Kez Zehra Bile Engel Olamayacak… Fragmanda Kıyametler Kopuyor!
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu… mask
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu…
Yalı Çapkını Dizisindeki Seyran’ın Giydiği Dansöz Kıyafeti Dudakları Uçuklattı! Fiyatı Öyle Böyle Değil, Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına… mask
Yalı Çapkını Dizisindeki Seyran’ın Giydiği Dansöz Kıyafeti Dudakları Uçuklattı! Fiyatı Öyle Böyle Değil, Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL