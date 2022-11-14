Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Dolup Dolup Taşacak... İşte Tarih! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 1.56 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!
Bir süredir yukarı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketlilik bugün itibariyle başladı. Vatandaş cephesinde indirim sinyali demek olan bu hareketlilik sonrası gözler akaryakıt tabelalarına çevrilirken; sektör kaynaklarından beklenen haber geldi. İşte Akaryakıt fiyatları ile ilgili son detaylar...
Bir süredir yukarı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketlilik bugün itibariyle başladı. Vatandaş cephesinde indirim sinyali demek olan bu hareketlilik sonrası gözler akaryakıt tabelalarına çevrilirken; sektör kaynaklarından beklenen haber geldi. Sektör kaynakları indirim müjdesini o akaryakıt ürünü için verdi! Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları…
14 Kas 2022 - 23:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.