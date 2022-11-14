EYT’liye Aralık Ayı Bombası! 5000 Primi Olanlar Bu Haberi Pür Dikkat Okusun! 1999, 1998, 1996, 1995 ve 1993 Sigorta Girişi Olanlar…
Bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyunda tanınan haliyle EYT düzenlemesinde tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıkladığı tarih sonrası gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çevrildi. İşte EYT ile ilgili son detaylar...
Bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyunda tanınan haliyle EYT düzenlemesinde tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıkladığı tarih sonrası gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çevrildi. TBMM’nin gündemine almasının ardından yasalaşacak olan EYT’de kapsamda ilk kez bu kadar net ifadeler ile çizildi. Peki, EYT ne zaman geçecek? EYT kimleri kapsayacak? EYT’den yararlanma şartları neler? İşte, detaylar…
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14 Kas 2022 - 16:49 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.