- 14 Kas 2022 - 16:49 G: 14 Kas 2022 - 16:53

EYT’liye Aralık Ayı Bombası! 5000 Primi Olanlar Bu Haberi Pür Dikkat Okusun! 1999, 1998, 1996, 1995 ve 1993 Sigorta Girişi Olanlar…

Bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyunda tanınan haliyle EYT düzenlemesinde tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıkladığı tarih sonrası gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çevrildi. İşte EYT ile ilgili son detaylar...

Bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyunda tanınan haliyle EYT düzenlemesinde tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıkladığı tarih sonrası gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çevrildi. TBMM’nin gündemine almasının ardından yasalaşacak olan EYT’de kapsamda ilk kez bu kadar net ifadeler ile çizildi. Peki, EYT ne zaman geçecek? EYT kimleri kapsayacak? EYT’den yararlanma şartları neler? İşte, detaylar…

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14 Kas 2022 - 16:49 - Gündem

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