23 İlde Ucuza Ev Satışları Başladı! Pırıl Pırıl Evler Sadece 400 Bin Lira… Bu Devirde Baba Oğluna Vermez! Hemen Başvurunuzu Yapın…

Vatandaşların son zamanlarda yakından takip etmeye başladığı icradan satılık dairelerin satış günleri netleşti. 23 ilde 400 bin TL’den başlayan bedellerle satışa çıkan icralık dairelerin piyasa değerinin altında olan fiyatları, vatandaşların dikkatini çekmeye başardı. Öte yandan dairelerin her birinin genişliği de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, icradan ucuz daire nasıl alınır? İcralık daireler ne kadar, kaç TL? İcradan satılık daireler listesi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...