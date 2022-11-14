23 İlde Ucuza Ev Satışları Başladı! Pırıl Pırıl Evler Sadece 400 Bin Lira… Bu Devirde Baba Oğluna Vermez! Hemen Başvurunuzu Yapın…
Vatandaşların son zamanlarda yakından takip etmeye başladığı icradan satılık dairelerin satış günleri netleşti. 23 ilde 400 bin TL’den başlayan bedellerle satışa çıkan icralık dairelerin piyasa değerinin altında olan fiyatları, vatandaşların dikkatini çekmeye başardı. İşte fiyatı ile dikkat çeken konut ilanları ile ilgili detaylar...
Vatandaşların son zamanlarda yakından takip etmeye başladığı icradan satılık dairelerin satış günleri netleşti. 23 ilde 400 bin TL’den başlayan bedellerle satışa çıkan icralık dairelerin piyasa değerinin altında olan fiyatları, vatandaşların dikkatini çekmeye başardı. Öte yandan dairelerin her birinin genişliği de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, icradan ucuz daire nasıl alınır? İcralık daireler ne kadar, kaç TL? İcradan satılık daireler listesi? İşte, detaylar…
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14 Kas 2022 - 20:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.