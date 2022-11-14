Birce Akalay’ın Bikini Geceliği Olay Üzerine Olay Yarattı! “Fiziğine Kurşun Döktürelim!” Karın Kası ve Bacak Kasını Görenler Eridi Bitti!
Güzelliğiyle akılları yerinden oynatan Birce Akalay’ın bikinili geceliği olay üzerine olay yarattı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımda ortaya çıkan karın ve bacak kasları da görenlerin yüreğini yaktı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım...
Yıllardır güzelliğiyle görenlerin aklını yerinden oynatan ve başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Birce Akalay, sosyal medya ve magazin gündeminden de bir an olsun düşmek bilmiyor. Şimdilerde bir iç giyim markasıyla anlaşan ve markanın yüzü olan Akalın’dan gelen son paylaşımsa yürekleri hoplattı. Peki, herkesin hayranlıkla yakınlaştırarak baktığı o fotoğraf neydi?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.