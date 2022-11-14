Birce Akalay’ın Bikini Geceliği Olay Üzerine Olay Yarattı! “Fiziğine Kurşun Döktürelim!” Karın Kası ve Bacak Kasını Görenler Eridi Bitti!

Yıllardır güzelliğiyle görenlerin aklını yerinden oynatan ve başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Birce Akalay, sosyal medya ve magazin gündeminden de bir an olsun düşmek bilmiyor. Şimdilerde bir iç giyim markasıyla anlaşan ve markanın yüzü olan Akalın’dan gelen son paylaşımsa yürekleri hoplattı. Peki, herkesin hayranlıkla yakınlaştırarak baktığı o fotoğraf neydi?

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