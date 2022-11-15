- 15 Kas 2022 - 13:04

Survivor 2023'ün Başlama Tarihi Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kırmızı Düğmeye Bastı! Kadrodaki İsimleri Duyunca Nevriniz Dönecek… Görenler, “Bari O Eksik Kalsaydı!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar, Survivor 2022 yarışması biter bitmez başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın ayarlamış olduğu kadrodaki isimleri duyunca resmen nevriniz dönecek! İşte görenlerin “Bari o eksik kalsaydı” dediği o isimler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması, oldukça olaylı bir biçimde bitmişti. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasına tepkiler arka arkaya gelmişti. Performansı oldukça düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın sevenleri sayesinde şampiyon olması, birçok cephede kabul görmemiş hatta yarışmacılar bile Bölükbaşı’nın şampiyonluğunu tanımamıştı. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı sistemi ve kadroyu tamamen değiştirdi! İşte merak edileneler…

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15 Kas 2022 - 13:04 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hayal Kirikligi - Hiçbiri geçen seneki hayal kırıklığı dan sonra hiç bir beklentim kalmadı survivordan

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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