Survivor 2023'ün Başlama Tarihi Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kırmızı Düğmeye Bastı! Kadrodaki İsimleri Duyunca Nevriniz Dönecek… Görenler, “Bari O Eksik Kalsaydı!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması, oldukça olaylı bir biçimde bitmişti. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasına tepkiler arka arkaya gelmişti. Performansı oldukça düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın sevenleri sayesinde şampiyon olması, birçok cephede kabul görmemiş hatta yarışmacılar bile Bölükbaşı’nın şampiyonluğunu tanımamıştı. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı sistemi ve kadroyu tamamen değiştirdi! İşte merak edileneler…

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