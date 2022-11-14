Mutfak Tüpü Çeyrek Altınla Yarışır Hale Geldi! Tüp Almak İsteyenler 1000 Kez Düşünüyor' İşte Güncel Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz Fiyatları
Her ne kadar birçok ev artık doğalgazla ısıtmaya geçmiş olsa bile halen birçok şehrimizde tüp kullanıyor. Mutfak tüpü fiyatlarını araştıranlar ise hayatlarının şokuyla karşılaştılar. Çeyrek altınla yarışı hale gelen mutfak tüpü, alıcısını en az 1000 kere düşündürdü. Çok tercih edilen Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatlarını ise Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
Üst üste gelen zamlar en sonunda mutfak tüpünü de buldu! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz kullanıcıları ise güncel tüp fiyatlarını görünce hayatının şokunu yaşadı. Kullanıma göre 5 ay ile 10 ay içerisinde biten mutfak tüpünü birkaç ay önce alan kişiler, yeni tüp fiyatlarını duyunca 1000 kez düşünmeye başladı. Peki, Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.