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14 Kas 2022 - 23:38

Mutfak Tüpü Çeyrek Altınla Yarışır Hale Geldi! Tüp Almak İsteyenler 1000 Kez Düşünüyor' İşte Güncel Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz Fiyatları

Her ne kadar birçok ev artık doğalgazla ısıtmaya geçmiş olsa bile halen birçok şehrimizde tüp kullanıyor. Mutfak tüpü fiyatlarını araştıranlar ise hayatlarının şokuyla karşılaştılar. Çeyrek altınla yarışı hale gelen mutfak tüpü, alıcısını en az 1000 kere düşündürdü. Çok tercih edilen Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatlarını ise Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…