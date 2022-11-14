- 14 Kas 2022 - 20:08

Üç Kız Kardeş Dizisinin Oyuncuları Haftada Bir Arsa Alıyorlar… Bölüm Başı Ücretleri Milyonlara İşi Gücü Bırakıp Oyuncu Yaptırır! “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te bulunan oyuncular resmen haftada bir arsa sahibi oluyorlar! Bölüm başına aldıkları ücreti duyanlar ise “Ben oyuncu olacağım” dedirtti. Sosyal medyada yankı uyandıran Üç Kız Kardeş oyuncularının serveti, dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Vedayurtsever, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Güçlü senaryosunun yanı sıra harika oyuncularla çalışan Üç Kız Kardeş, seyirciyi her konuda doyuruyordu. Dizide bulunan isimlerin ise ne kadar ücret aldıkları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Kas 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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