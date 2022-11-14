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14 Kas 2022 - 23:36

Petek Dinçöz’ün Tepeden Tırnağa Dekolteli Kıyafetiyle Olay Oldu! “Daha Yeni Evlendin... Bu Nasıl Kıyafet!” …

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. Tepeden tırnağa dekolteli bir kıyafet giyen Petek Dinçöz’e hayranları ise “Daha Yeni Evlendin? Bu nasıl kıyafet” yorumlarında bulundu! Göğüs dekolteli kıyafetiyle şok eden Petek Dinçöz, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…