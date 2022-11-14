Petek Dinçöz’ün Tepeden Tırnağa Dekolteli Kıyafetiyle Olay Oldu! “Daha Yeni Evlendin... Bu Nasıl Kıyafet!” …
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. Tepeden tırnağa dekolteli bir kıyafet giyen Petek Dinçöz’e hayranları ise “Daha Yeni Evlendin? Bu nasıl kıyafet” yorumlarında bulundu! Göğüs dekolteli kıyafetiyle şok eden Petek Dinçöz, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda yıllardır evli olduğu Serkan Kodaloğlu’yla boşanan Petek Dinçöz, boşanmanın üzerinden birkaç ay geçince yeniden evlenme kararı almıştı. 17 yaşında aşık olduğu Nida Büyükbayraktar’la dünya evine giren Petek Dinçöz, şok etkisi yaratmıştı. Boşanma ve yeniden evlenme sürecinde bambaşka birisine dönüşen Petek Dinçöz’ün sosyal medyayı sallayan kıyafeti yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.