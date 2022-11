Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Kas 2022 - 22:28

Genç Kızların Aşkı Emir Can İğrek’in Öyle Kareleri Ortaya Çıktı Ki… “Nalan’ı Bulmadan Önceki Hallerin Belli Ki…” Yorumlar Peş Peşe…

Genç kızların büyük aşkı Emir Can İğrek’in sosyal medyada yankı uyandıran halleri şok içerisinde bıraktı. Yakışıklılığı ve muhteşem sesiyle her gün, milyonlarca kişinin dinlediği bir isim olan yetenekli şarkıcı Emir Can İğrek’i o halde görenler ise “Nalan’ı bulmadan önceki hallerin belli ki” yorumlarını yaptılar! İşte Emir Can İğrek’in o kareleri…