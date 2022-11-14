- 14 Kas 2022 - 22:28 G: 14 Kas 2022 - 22:40

Genç Kızların Aşkı Emir Can İğrek’in Öyle Kareleri Ortaya Çıktı Ki… “Nalan’ı Bulmadan Önceki Hallerin Belli Ki…” Yorumlar Peş Peşe…

Genç kızların büyük aşkı Emir Can İğrek’in sosyal medyada yankı uyandıran halleri şok içerisinde bıraktı. Yakışıklılığı ve muhteşem sesiyle her gün, milyonlarca kişinin dinlediği bir isim olan yetenekli şarkıcı Emir Can İğrek’i o halde görenler ise “Nalan’ı bulmadan önceki hallerin belli ki” yorumlarını yaptılar! İşte Emir Can İğrek’in o kareleri…

Ağır Roman ve Sapa isimli iki albümüyle muhteşem çıkışlar yaşayan Emir Can İğrek, özellikle “Nalan” isimli teklisiyle milyonların ağzına dolanmıştı. Her bir şarkısında ayrı bir ruh bulan sevenleri ise Emir Can İğrek’in şarkılarının arasından dökülen gizli anlamları tatmanın mutluluğunu da yaşıyordu. En son olarak “Beyoğlu” isimli bir tekli çıkaran Emir Can İğrek, yine dillere dolanan bir olaya imzasını atmıştı. Başarılı şarkıcının sosyal medyada yayılan o görüntüleri ise yorum yağmuruna tutturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Kas 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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Genç Kızların Aşkı Emir Can İğrek’in Öyle Kareleri Ortaya Çıktı Ki… “Nalan’ı Bulmadan Önceki Hallerin Belli Ki…” Yorumlar Peş Peşe… mask
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