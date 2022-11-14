Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını Dizisinden Ayrılıyor Mu? Senaryo Komple Değişti, Seyran Karakterini Öyle Birisi Devraldı Ki… “Geçmiş Olsun!”
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Senaryonun değişmesiyle birlikte Seyran karakterini öyle birisi devraldı ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Birçok kişi Seyran olayından sonra dizinin biteceğinin altını çizerek; “Geçmiş olsun” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Seyran ve Ferit’in ekranlara gelen sahneleri seyircilerin dudaklarını uçuklatmıştı. Diziden Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun ayrılacağının gündem olması ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.