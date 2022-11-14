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14 Kas 2022 - 23:25

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını Dizisinden Ayrılıyor Mu? Senaryo Komple Değişti, Seyran Karakterini Öyle Birisi Devraldı Ki… “Geçmiş Olsun!”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Senaryonun değişmesiyle birlikte Seyran karakterini öyle birisi devraldı ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Birçok kişi Seyran olayından sonra dizinin biteceğinin altını çizerek; “Geçmiş olsun” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…