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15 Kas 2022 - 00:14

Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Olacaklar! Program Biter Bitmez Birbirlerine Girdiler; Ağzına Geleni Söylediler! Acun Ilıcalı “Yapmayın Etmeyin” Dedikçe…

TV8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Masterchef’te çıkan son kavga dudakları uçuklattı. Yarışmacıların bu kez karakolluk olacağına dair iddialar gündeme geldi. Program biter bitmez birbirine giren iki isim, ağzına geleni söylediler! Acun Ilıcalı’nın sık sık yarışmacılara “Yapmayın, etmeyin” dediği iddia edilirken gelen bu hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…