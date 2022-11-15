- 15 Kas 2022 - 00:14

Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Olacaklar! Program Biter Bitmez Birbirlerine Girdiler; Ağzına Geleni Söylediler! Acun Ilıcalı “Yapmayın Etmeyin” Dedikçe…

TV8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Masterchef’te çıkan son kavga dudakları uçuklattı. Yarışmacıların bu kez karakolluk olacağına dair iddialar gündeme geldi. Program biter bitmez birbirine giren iki isim, ağzına geleni söylediler! Acun Ilıcalı’nın sık sık yarışmacılara “Yapmayın, etmeyin” dediği iddia edilirken gelen bu hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Elenmemek adına canla başla tezgah başında marifetlerini konuşturan Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız dikkatleri üzerine çekmişlerdi. Hayallerine veda eden isimse gün sonunda Burak Revanbahş olmuştu. Yarışmanın yayınlanan bölümünde çıkan kavga ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Kas 2022 - 00:14 Ankara- Yaşam

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