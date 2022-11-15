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15 Kas 2022 - 00:48

Burcu Özberk’in Siyah, Dantelli İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol olarak yer alan Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar şok etti. Dantelli, siyah iç çamaşırıyla pozlar paylaşan Burcu Özberk’in bu hallerine sevenleri ise “Gerçek olmayacak kadar güzelsin” demeden yapamadı! İşte hayranlarının nefeslerini kökten kesen o pozlar…