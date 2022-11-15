Burcu Özberk’in Siyah, Dantelli İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol olarak yer alan Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar şok etti. Dantelli, siyah iç çamaşırıyla pozlar paylaşan Burcu Özberk’in bu hallerine sevenleri ise “Gerçek olmayacak kadar güzelsin” demeden yapamadı! İşte hayranlarının nefeslerini kökten kesen o pozlar…
Yakın zamanda ekranlara “Rüyanda Görürsün” isimli yapımla gelecek olan Burcu Özberk, Murat Boz’la birlikte muhteşem bir iş çıkarmıştı. Güzel oyuncu Burcu Özberk’in hayat verdiği karakter büyük bir merak konusu olmuştu ama yeni projesi hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Çekimlerini tamamlanan Rüyanda Görürsün filminden sonra yeni işler peşinde koşturan Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.