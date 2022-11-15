- 15 Kas 2022 - 09:54 G: 15 Kas 2022 - 10:03

Altın Fiyatları Uykuyu Kaçırtıyor! Yatırımcı Bir Altına Bakıyor, Bir Cebine… 15 Kasım Altın Fiyatları İçler Acısı! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki…

15 Kasım 2022 Salı günü altın fiyatlarındaki son durumun ne olduğunu vatandaşlar merak etti. Tabloyu görenler şaşkına dönerken altının bir düşüp bir yükselmesi karşısında yatırımcı da ne yapacağını şaşırdı. Ortalığı yangın yerine döndüğü tabloya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için derledik. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Bir düşüp bir yükselen altın fiyatlarından sonra vatandaş yatırım mı yapsa yoksa var olan altınları bozdursa mı kararsız kaldı. Bir zirveyi bir dibi gören altın fiyatlarının ardından da vatandaşlar da merakla kuru ve altının fiyatını araştırmaya başladı. Haftanın ikinci gününde altına dair merak edilen tüm detayları sizin için daha da yakından inceledik.

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15 Kas 2022 - 09:54 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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