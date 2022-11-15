Altın Fiyatları Uykuyu Kaçırtıyor! Yatırımcı Bir Altına Bakıyor, Bir Cebine… 15 Kasım Altın Fiyatları İçler Acısı! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki…

Bir düşüp bir yükselen altın fiyatlarından sonra vatandaş yatırım mı yapsa yoksa var olan altınları bozdursa mı kararsız kaldı. Bir zirveyi bir dibi gören altın fiyatlarının ardından da vatandaşlar da merakla kuru ve altının fiyatını araştırmaya başladı. Haftanın ikinci gününde altına dair merak edilen tüm detayları sizin için daha da yakından inceledik.

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