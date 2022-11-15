Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak, Beypazarı ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 15 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarını bu hafta da sürdüren Başkent EDAŞ, çalışmalarının ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bilgi verdi. Başkent EDAŞ, özellikle de Ankara’nın o 12 ilçesinde yaşayan kişileri elektrik kesintilerine karşı uyardı. Peki, 15 Kasım 2022 Salı Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Kasım 2022 Salı Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar...
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 15.11.2022 10:00 - 13:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜRETTİP, 917/1, 929, 916, 917, 927, SELÇUK, 918, 919, 916/1, 928, ABALI, ŞEHİT RAFET SEVER, 914
Bakım Çalışması
15.11.2022 10:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1891, 1892, 1897
Bakım Çalışması
15.11.2022 10:30 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1890, 1903, 1912, 1909, 1910, 1704, 1900, 1690, 1712-, 1708-, 1702, 1702/1, 1906, ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA, 1913/1, 1907, 1905, 1904, 1904/1, 1892, 1337/1, ŞEHİT CEMALETTİN KOÇ, 1911, 1913, 1968/1, 1961, 1908
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAŞPINAR, 1070 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZTEPE, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANTEPE, 1315 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 340 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 15.11.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURTKOVAN, MENÇELER, TAŞHANLAR, MİKAİL
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, SAĞLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2056, 2036, 2050, 2059, FIRAT, ANGORA, 2037, 2049, 2057, 2033, 2034, 2035, 2058, 2038, 2049/1, 2031
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 4794 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KONUTKENT, 2639.ALTINYOL SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.11.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.11.2022 14:49 'da verilmesi planlanmaktadır.
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:00 - 16:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, ŞEHİT HİKMET ÖZER, 2319
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.11.2022 14:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 2008 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2531 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, TOKALAK, HÜSÜN, KANLICADERE, DİBEK, KAZOĞLU, AŞAĞI SARPUN, GONCAGÜL, KERPİÇ, ÖKSÜZLER, KOÇCUĞAZ, HACIÖMER, GERİŞ, KOKURDAN, DİPRECCİ, KURTOĞLU
Bakım Çalışması
15.11.2022 10:00 - 13:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜRETTİP, 917/1, 929, 916, 917, 927, SELÇUK, 918, 919, 916/1, 928, ABALI, ŞEHİT RAFET SEVER, 914
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARARGAHTEPE, ÇAVDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, AYVALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜMÜŞDERE, 6 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.11.2022 12:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, 283 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 920, SELÇUKLU, 917, 915, 913, 914, İVEDİK, 916, 906, 521, ŞEHİT HARUN PARLAK, 911, 912, SAĞDUYU
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, EKİNCİK, FIRAT, KUTLUDÜĞÜN-
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 600, 589, 586, 592, 590, 601
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
CENGİZHAN, 846 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKÖZÜ, 418 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 732 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.11.2022 12:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:00 - 16:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL, HANEDAR, E-80 KARAYOLU, TATLIM, ERLER, HAFIZ AHMET EFENDİ, M.GURBETÇİ, DERE, AKIN, NAİLİ BABA, AŞAĞIDERE, ÇERÇİOĞLU, KARADEDE, DEĞİRMEN, AKGÜN, N. ÖZDEMİROĞLU, İSTANBUL/10, KAZIM KARABEKİR, GARAJ, BEYAZIT, KARA DEDE/2, ŞEHİT CEMİL ÇELİK/1, NECATİ GÜREL, İSTANBUL/6, OSMANLI, AKGÜN/1, YAZIKÖY, YOLCU, DİK, KINIK, ŞEYH ŞAMİL, KAZIM KARABEKİR/2, ŞEHİT CEMİL ÇELİK, CANDERE, BELSÖĞÜT, KARA DEDE/4, SARI HAFIZ EFENDİ, KAMİL ERTAN, TESTİCİ, MENDERES, YAVAN, HAMAM, R.ÇAVDAR, SUSAM, ŞEYH HÜSEYİN TÜFEKÇİ, ÇİĞDEM, ŞEHİT AZİZ ÇAVUŞ, YILDIRAY, BAYRAK, GÖKTAŞ, GÖKTAŞ/1, KARA DEDE/1, GÖKTAŞ/3, PINAR/1, KARA DEDE/5, PINAR, ŞEYH EFENDİ, BAYIR ÇIKMAZI, TÜRBE/2, TAŞCI, DARENDELİ, FIRIN, RECAİ TUNCEL, HANALTI, KEMAL USTA ÇIKMAZI, KOZANOĞLU, KOZANOĞLU/2, MEHMET EFENDİ, GÜNEŞ, ŞAHİN AĞA, KOCAALİ, NECATİ GÜREL/3, TÜRBE, TÜRBE/1, TÜRKÖZÜ, TÜRKÖZÜ/1, NECATİ GÜREL/5, ÇAMLICA, GÜVEN/1, EŞREF BİTLİS, KAYILI, ŞEYH ŞAMİL/1, KÖROĞLU, ÇAKIR HOCA, GÜVEN, NUH, ÇINAR /1, EŞREF BİTLİS/1, CEMİL İPEKOĞLU, ŞEHİT M. OĞULLARI, ÇİLİNGİR, DORUK, İSTANBUL/9, KIŞLA/1, HÜRRİYET/2, HÜRRİYET, OSMANLI/2, KIŞLA, METEOROLOJİ/2, YÜNCÜOĞLU, DERBENT, KÖSE, İPEK, NİLÜFER, KIRKEVLER/2, SAĞLIK, HAFIZ AHMET EFENDİ/5, ÇINAR, OSMANLI/1, BAHAR, MEHMETCİK, MICIK, ÇELTİKBAŞI, METEOROLOJİ, GENCER, NAZLI/1, AŞAĞIBOZAN, AŞAĞIMEYDAN, İSTANBUL/1, ŞEHİT CEMİL ÇELİK/3, METEOROLOJİ/3, YUNUS EMRE, GÖKTAŞ/4, ÇAY, BOZATLI, ÇETİNER, HİLAL, OSMAN GAZİ, YILDIRIM, İSTANBUL/2, ALEYNA, GÜL, H.GÜNDÜZ, SERTEL, LALEZAR, BEYKÖY, İSTANBUL/5, BEYAZIT/4, BEYAZIT/14, BEYAZIT/15, YUNUS EMRE/2, ÇAĞLAR, NECATİ GÜREL/1, HAFIZ AHMET EFENDİ/2, HİLAL/3, HİLAL/7, KAYNARCI, NECATİ GÜREL/2, KIRKEVLER, LALE, R.KARAMAN, SERTEL/1, SARI HAFIZ EFENDİ/1, ŞEHİT CEMİL ÇELİK/2, BATTAL GAZİ, BATTAL GAZİ/1, İNCİ, İNCİ/1, DERE/1, YILDIRIM/2, ŞEHZADE, MANOLYA, YILDIRIM /1, SAMANCI HOCA/1, TAŞLIK, TEKKE, SAMANCI HOCA, SAMANCI HOCA/2, ŞIHLAR, ZİNCİRCİOĞLU, HARMANKAŞI, NAİLİ BABA/4, UĞURLU/1, NAZLI/2, UĞURLU, AVCILAR, DR. GAFFUR, ÇİÇEK, ÇİMEN, DR. GAFFUR/1, GÜL/1, KAMİL ERTAN/1, BÜKCÜK, ARPAYERİ, BEY, KAYILI/1, NAZLI, SEVİL, KARA DEDE/3, IŞIK, EMRE, İSTANBUL/11, FIRIN/1, TAŞAĞIR, İSTANBUL/4, İSTANBUL/8, KAZIM KARABEKİR/1, KOCAALİ/1, KOZANOĞLU/1, GÜVEN/2, BAŞDİBEK, KURUÇAY, CÖMERT, SEZGİNLER, EKSİK, ONAÇ, SEKİ, KESEKÖY, SARAYCIK, SAZAK, ILISILIK, MURAT HACI, YUKARIBOZAN, YUKARIMEYDAN, SERÇELER, KALEKÖY, İNKÖY, MERKEZ, MUSAKÖY, ORTA, SATILAR, YALAYCIK, YERKUYU, YUVASARAY, KISSENİR, KAZANCI, HACIHASAN, BAŞARAZ, MÜLAYİM YENİCE, DÖNAŞA, DÜZ, MÜLAYİM, KURMALAR, DANİŞMENT, YUKARI SARMAŞIK, KIRIŞLAR
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, 146. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.11.2022 13:48 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ULUBATLI HASAN, KEKİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 920, SELÇUKLU, 917, 915, 913, 914, İVEDİK, 916, 906, 521, ŞEHİT HARUN PARLAK, 911, 912, SAĞDUYU
Bakım Çalışması
15.11.2022 10:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMDİBİ, 5, KAVAKKÖY, HASANLAR, ORTA, BEY, KARABÜK, İMATLAR, YAYLA, YUKARI, AŞAĞI, MERKEZ, FERİZ, OVA, EVKADI, HARMANCIK, EKİNCİK, BÜRÜMCEK, KÖPRÜLÜ, YAYLATEPESİ, SARIKAYA, GÜLLÜPINAR, ÖREN, SOĞUKOLUK, DERE, HACILAR, KAVAK, ÖTEDAĞ, DAHANLAR
Bakım Çalışması
15.11.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EŞREF BİTLİS, YAHYA KEMAL, BAYBURT, BERGAMA, CİVAN, ÜÇEV, RAGIP TÜZÜN, ÇINAR, AKŞEMSETTİN
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KENTKOOP, 1843 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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15 Kas 2022 - 12:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.