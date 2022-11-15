Dertsiz, Tasasız, Gamsız Olan En Rahat Burçlar Belli Oldu! Umurunda Bile Değil... Hayatı Tespih Yapmış Sallıyor! İşte Yangın Çıksa Aynaya Bakan O Burçlar…

Her burcun kendisine has olan kişisel özellikleri, o burçlara sahip olan insanların hayata bakış açısının benzer bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bu bağlamda bazı burçlar inanılmaz sorumluluk sahibi iken; bazı burçlar ise, hayatı hiçbir şekilde ciddiye alamıyor. Deyim yerinde mahalle yanarken, saçını tarayacak olan bu listedeki burçlar, Zodyak kuşağının en gamsız burçları olarak biliniyor! Peki, hangi burç yangın çıksa aynaya bakar? Hayatı tespih yapmış sallayan burçlar hangileridir? İşte en gamsız burçlar…