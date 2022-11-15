Dertsiz, Tasasız, Gamsız Olan En Rahat Burçlar Belli Oldu! Umurunda Bile Değil... Hayatı Tespih Yapmış Sallıyor! İşte Yangın Çıksa Aynaya Bakan O Burçlar…
Her burcun kendisine has olan kişisel özellikleri, o burçlara sahip olan insanların hayata bakış açısının benzer bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bu bağlamda bazı burçlar inanılmaz sorumluluk sahibi iken; bazı burçlar ise, hayatı hiçbir şekilde ciddiye alamıyor. Deyim yerinde mahalle yanarken, saçını tarayacak olan bu listedeki burçlar ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Her burcun kendisine has olan kişisel özellikleri, o burçlara sahip olan insanların hayata bakış açısının benzer bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bu bağlamda bazı burçlar inanılmaz sorumluluk sahibi iken; bazı burçlar ise, hayatı hiçbir şekilde ciddiye alamıyor. Deyim yerinde mahalle yanarken, saçını tarayacak olan bu listedeki burçlar, Zodyak kuşağının en gamsız burçları olarak biliniyor! Peki, hangi burç yangın çıksa aynaya bakar? Hayatı tespih yapmış sallayan burçlar hangileridir? İşte en gamsız burçlar…
15 Kas 2022 - 13:32 - Burç Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.