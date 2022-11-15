Yalı Çapkını Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Zam Aldılar Ki, Resmen Setten Çıkıp Yat Almaya Gidecekler! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...
Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları paraya para demeyecekler. Aldıkları zammın ardından setten çıktıktan sonra yat bile alabilecek olan ünlü oyunculara bu paranın nereden geldiğini duyunca sizlerde şok olacaksınız. İşte ortalığı yangın yerine çeviren ve hem Afra Saraçoğlu’nun hem de Mert Ramazan Demir’in daha da yakından incelenmesine sebep olan o gelişme!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını dizisinde olaylar bir an olsun durulmak bilmiyor. Her yeni bölümüyle seyircisini ekran karşısında adeta mum gibi durduran Yalı Çapkını, reytinglerde de birinciliği kimselere kaptırmıyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü ve farklı senaryosuyla da dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını hakkında ortaya çıkan bir gerçekse herkesi şaşkına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.