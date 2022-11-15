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15 Kas 2022 - 12:35

Yalı Çapkını Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Zam Aldılar Ki, Resmen Setten Çıkıp Yat Almaya Gidecekler! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları paraya para demeyecekler. Aldıkları zammın ardından setten çıktıktan sonra yat bile alabilecek olan ünlü oyunculara bu paranın nereden geldiğini duyunca sizlerde şok olacaksınız. İşte ortalığı yangın yerine çeviren ve hem Afra Saraçoğlu’nun hem de Mert Ramazan Demir’in daha da yakından incelenmesine sebep olan o gelişme!