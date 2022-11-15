Yalı Çapkını Dizisinin Abidin’i Ersin Arıcı Kimdir? Ersin Arıcı Yıllar Önce O Programa Katılmış… “Yok Artık!”

Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve her bölümü ile daha da çok izlenmeye başlamış olan ünlü oyuncu Mustafa Ersin Arıcı, şimdilerde geçmişte yarıştığı bir yarışmadaki görüntülü ile gündem olmaya başladı. O halleri ile herkesi şaşırtan Mustafa Ersin Arıcı’nın görüntülerinin viral hale gelmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin yaşamını merak eder oldu. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Abidin’i Ersin Arıcı kimdir? Mustafa Ersin Arıcı aslen nereli, kaç yaşında? Mustafa Ersin Arıcı nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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