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15 Kas 2022 - 13:03

Gönül Dağı Dizisinin Veysel’i Sevgilisiyle Dudakları Uçuklattı! “Yengede Melek Gibi Mübarek!” Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor; Boy, Pos, Endam…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk’ün sevgilisini görenler neye uğradığını şaşırdı. “Yengede melek gibiymiş mübarek” yorumlarını alan Semih Ertürk, bakanların tekrar tekrar bakmasına neden oldu. Kaşı, gözü bir yana boyuyla posuyla adeta gündemi sallayan Semih Ertürk’ün sevgilisi, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…