Gönül Dağı Dizisinin Veysel’i Sevgilisiyle Dudakları Uçuklattı! “Yengede Melek Gibi Mübarek!” Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor; Boy, Pos, Endam…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk’ün sevgilisini görenler neye uğradığını şaşırdı. “Yengede melek gibiymiş mübarek” yorumlarını alan Semih Ertürk, bakanların tekrar tekrar bakmasına neden oldu. Kaşı, gözü bir yana boyuyla posuyla adeta gündemi sallayan Semih Ertürk’ün sevgilisi, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, daha ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı dizisindeki oyuncuların özel hayatları ise özellikle dizi sevenler tarafında merak edilmişti. Başarılı oyuncu sevgilisini görenler ise neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.