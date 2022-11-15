Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci Bir Arada! Aile Dizisinin Konusu Nedir? Aile Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Başlayacak?
Yeni dizilerin seyirci karşısına çıkmaya devam ettiği kasım ayında yayına yeni başlayacak diziler olduğu gibi daha kadrosu yeni şekillenen dizilerin de olduğu öğrenildi. O yapımlardan biri olan ve önümüzdeki aylarda seyirci karşısına çıkması beklenen Aile dizisinin başrolleri bugün itibariyle netleşti. İşte detaylar...
Yeni dizilerin seyirci karşısına çıkmaya devam ettiği kasım ayında yayına yeni başlayacak diziler olduğu gibi daha kadrosu yeni şekillenen dizilerin de olduğu öğrenildi. O yapımlardan biri olan ve önümüzdeki aylarda seyirci karşısına çıkması beklenen Aile dizisinin başrolleri bugün itibariyle netleşti. Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’yi ikinci kez bir araya getirecek olan Aile dizisinin detaylarına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin yeni dizisi ne? Aile dizisinin konusu nedir? Aile dizisinin oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar….
15 Kas 2022 - 13:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.