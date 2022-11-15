Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci Bir Arada! Aile Dizisinin Konusu Nedir? Aile Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yeni dizilerin seyirci karşısına çıkmaya devam ettiği kasım ayında yayına yeni başlayacak diziler olduğu gibi daha kadrosu yeni şekillenen dizilerin de olduğu öğrenildi. O yapımlardan biri olan ve önümüzdeki aylarda seyirci karşısına çıkması beklenen Aile dizisinin başrolleri bugün itibariyle netleşti. Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’yi ikinci kez bir araya getirecek olan Aile dizisinin detaylarına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin yeni dizisi ne? Aile dizisinin konusu nedir? Aile dizisinin oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar….