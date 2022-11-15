Üç Kız Kardeş Dizisinin Serdar’ı Vural Şahanoğlu Kimdir? Vural Şahanoğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Vural Şahanoğlu’nun Yaşını Duyan Şok Oldu!
Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan ve her bölümü merak ile beklenilen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri televizyon seyircisinin nefeslerini tutturmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisinde pek çok isim öne çıkmaya başlamışken; şu sıra özellikle öne çıkan isim, dizide Serdar’a hayat veren oyuncu Vural Şahanoğlu oldu. İşte Vural Şahanoğlu ile ilgili detaylar....
Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan ve her bölümü merak ile beklenilen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri televizyon seyircisinin nefeslerini tutturmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisinde pek çok isim öne çıkmaya başlamışken; şu sıra özellikle öne çıkan isim, dizide Serdar’a hayat veren oyuncu Vural Şahanoğlu oldu. Üç Kız Kardeş dizisinin seyircisinin merak ile takip ettiği Vural Şahanoğlu’nun yaşını duyanlar ise, duyduklarına inanamadı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Serdar’ı Vural Şahanoğlu kimdir? Vural Şahanoğlu kaç yaşındadır, nerelidir? Vural Şahanoğlu nasıl ünlü oldu, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
15 Kas 2022 - 13:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.