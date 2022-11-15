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15 Kas 2022 - 13:47

Show TV’den Skandal Baba Dizisi Kararı! Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer Gerim Gerim Geriliyor… İki Seçenek Kaldı: Ya Tamam, Ya Devam…

SHOW TV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Baba hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanalın bir türlü istediğini alamamasından sonra verilen karar, adeta Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer’in gerim gerim gerilmesine neden oldu. Geriye sadece 2 seçenek bırakan Show TV; ya tamam diyecek ya da devam! Peki, Baba dizisinde neler oluyor?