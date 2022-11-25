- 25 Kas 2022 - 22:54

Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bakın Kaç Yaşındadır?Duyanlar Şaştı Kaldı! Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç Neden Boşandı?

Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç’ın eski eşi olmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan isimlerden biri olan Chloe Loughnan, şimdilerde Türkiye’den ayrılmasına karşın yakından takip edilen isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle de Serdar Ortaç’ın açıklamalarından sonra sık sık gündem olmaya başlamış olan Chloe Loughnan’ın kim olduğuna dair sorular artmaya başlamış bulunuyor! İşte Chloe Loughnan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç’ın eski eşi olmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan isimlerden biri olan Chloe Loughnan, şimdilerde Türkiye’den ayrılmasına karşın yakından takip edilen isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle de Serdar Ortaç’ın açıklamalarından sonra sık sık gündem olmaya başlamış olan Chloe Loughnan’ın kim olduğuna dair sorular artmaya başlamış bulunuyor! Peki, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan kimdir? Chloe Loughnan kaç yaşındadır? Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç neden boşandı? İşte, detaylar…

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25 Kas 2022 - 22:54 - Magazin

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