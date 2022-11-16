Kurtlar Vadisi Geri Dönüyor! Necati Şaşmaz Düğmeye Bastı, Tarihi Verdi! Kurtlar Vadisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor?
Ekranların özlenen yapımı Kurtlar Vadisi için beklenen haber geldi. Dizinin yeniden başlayacağını müjdeleyen isim Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz oldu. Üstelik Necati Şaşmaz, yayın tarihine ilişkin açıklamada da bulundu. İşte detaylar...
Ekranların özlenen yapımı Kurtlar Vadisi için beklenen haber geldi. Dizinin yeniden başlayacağını müjdeleyen isim Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz oldu. Üstelik Necati Şaşmaz, yayın tarihine ilişkin açıklamada da bulundu. Peki, Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi hangi kanaldan yayınlanacak, oyuncuları kim olacak? İşte, detaylar…
16 Kas 2022 - 00:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.