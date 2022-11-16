Kurtlar Vadisi Geri Dönüyor! Necati Şaşmaz Düğmeye Bastı, Tarihi Verdi! Kurtlar Vadisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor?

Ekranların özlenen yapımı Kurtlar Vadisi için beklenen haber geldi. Dizinin yeniden başlayacağını müjdeleyen isim Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz oldu. Üstelik Necati Şaşmaz, yayın tarihine ilişkin açıklamada da bulundu. Peki, Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi hangi kanaldan yayınlanacak, oyuncuları kim olacak? İşte, detaylar…