Yargı Dizisinde Katil Kim? Serdar’ı Öyle Bir İsim Öldürdü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalacak! Cinayet Silsilesinde Son Nokta…

Ekranların aksiyon dolu yapımlarından biri olması nedeniyle seyircisinin ilgisini her an üzerinde tutmayı başaran Yargı dizisinde bir cinayet daha işlendi. Şimdiye dek araştırdığı cinayetlerin arasına bir yenisini daha ekleyen Yargı dizisi, bu kez Serdar’ın gizemli ölümünü ele almaya başladı. Öte yandan katil kim oyununa bir kez daha başlayan Yargı dizisi izleyicisi, Serdar’ı öldüren ismi merak eder hale geldi. Peki, Yargı dizisinde katil kim? Yargı dizisi, Serdar’ı kim, neden öldürdü? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…