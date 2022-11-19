- 19 Kas 2022 - 01:53

Gönül Dağı Dizisine Mahmut Tuncer Geliyor! Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! 77. Yeni Bölüm Fragmanı Ağızları Açık Bıraktı! Ne Dilek, Ne Serdar…

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana ilgi görmeyi sürdüren Gönül Dağı dizisinde bir hafta daha geride kaldı. Bir kez daha çok izlenen Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırtmayı başarmışken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana ilgi görmeyi sürdüren Gönül Dağı dizisinde bir hafta daha geride kaldı. Bir kez daha çok izlenen Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırtmayı başarmışken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, ağızları açık bıraktı. Gönül Dağı dizisine gireceği iddia edilen o isim ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Gönül Dağı dizisine kim giriyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

19 Kas 2022 - 01:53 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Murat Göğebakan Hayat Hikayesi "Anlatacak" Filmi Geliyor! Kalbim Yaralı Filminin Çekimleri Başladı! O Sahneler Gözyaşlarına Boğacak! Filminin Kadrosuna Belli Oldu... Bomba İsimler Geliyor! mask
Murat Göğebakan Hayat Hikayesi "Anlatacak" Filmi Geliyor! Kalbim Yaralı Filminin Çekimleri Başladı! O Sahneler Gözyaşlarına Boğacak! Filminin Kadrosuna Belli Oldu... Bomba İsimler Geliyor!
Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! "Senin Gibi Hatunu Elinden Kaçıran Adama Ne Denir?" Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! "Senin Gibi Hatunu Elinden Kaçıran Adama Ne Denir?" Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Sıla Türkoğlu’nun Sırt Dekoltesini Görenler İçi Bir Tuhaf Oldu! İç Çamaşırı Giymeyince… “Fatih’in Ailesi Görmesin” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! mask
Sıla Türkoğlu’nun Sırt Dekoltesini Görenler İçi Bir Tuhaf Oldu! İç Çamaşırı Giymeyince… “Fatih’in Ailesi Görmesin” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı!
Fahriye Evcen İkinci Çocuğu Gizleye Gizleye Bir Hal Oldu! Bikini Üstüyle Fiziğini Kanıtladı; “Burak Özçivit Şansı Bu!” Bakanlar Eridi, Bitti… mask
Fahriye Evcen İkinci Çocuğu Gizleye Gizleye Bir Hal Oldu! Bikini Üstüyle Fiziğini Kanıtladı; “Burak Özçivit Şansı Bu!” Bakanlar Eridi, Bitti…
Öldü Haberleriyle Gündem Olan Çaycı Hüseyin, Kuruluş Osman’a Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Öldü Haberleriyle Gündem Olan Çaycı Hüseyin, Kuruluş Osman’a Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Acun Ilıcalı Yeniden Çocuk Sahibi Oluyor! Melisa, Banu ve Leyla Hayatlarının Şokunu Yaşıyor… “İkinci Şeyma Subaşı Vakası!” Neler Oldu Neler… mask
Acun Ilıcalı Yeniden Çocuk Sahibi Oluyor! Melisa, Banu ve Leyla Hayatlarının Şokunu Yaşıyor… “İkinci Şeyma Subaşı Vakası!” Neler Oldu Neler…
Hande Erçel’in Daracık Mini Şortlu Pozu Olay Oldu! Kalça Estetiği Olayı Büyük Patladı… “Ablam Bu Ne Hal!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel’in Daracık Mini Şortlu Pozu Olay Oldu! Kalça Estetiği Olayı Büyük Patladı… “Ablam Bu Ne Hal!” Yorumlar Gırla…
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Estetik Harikası Çıktı! “Doktorunun Adını Söyle, Ülke Güzelleşsin!” Ağzı, Burnu, Kaşı, Gözü… Resmen Bambaşka Birisi Olmuş! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Estetik Harikası Çıktı! “Doktorunun Adını Söyle, Ülke Güzelleşsin!” Ağzı, Burnu, Kaşı, Gözü… Resmen Bambaşka Birisi Olmuş!
Masterchef Büşra’ya Tarihi Ceza Verildi! Şefler Artık Saçını Başını Yolacak; Yaptıkları Eziyet Gibi… “Ne Olur Dön Git Evine!” mask
Masterchef Büşra’ya Tarihi Ceza Verildi! Şefler Artık Saçını Başını Yolacak; Yaptıkları Eziyet Gibi… “Ne Olur Dön Git Evine!”
Hadise Mehmet Dinçerler’den Boşandıktan Sonra Servetine Servet Kattı! Son Hali Baş Döndürdü! İncecik Görüntüsüyle Büyük Beğeni Topladı... mask
Hadise Mehmet Dinçerler’den Boşandıktan Sonra Servetine Servet Kattı! Son Hali Baş Döndürdü! İncecik Görüntüsüyle Büyük Beğeni Topladı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aile Bakanlığı 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Yapıyor! Kiracı ve Ev Sahibine Ayrım Yapmadan Veriliyor! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı... mask
Aile Bakanlığı 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Yapıyor! Kiracı ve Ev Sahibine Ayrım Yapmadan Veriliyor! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı...
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Belli Oldu! Hiç Yanılmadılar...! İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç… mask
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Belli Oldu! Hiç Yanılmadılar...! İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç…
Murat Göğebakan Hayat Hikayesi "Anlatacak" Filmi Geliyor! Kalbim Yaralı Filminin Çekimleri Başladı! O Sahneler Gözyaşlarına Boğacak! Filminin Kadrosuna Belli Oldu... Bomba İsimler Geliyor! mask
Murat Göğebakan Hayat Hikayesi "Anlatacak" Filmi Geliyor! Kalbim Yaralı Filminin Çekimleri Başladı! O Sahneler Gözyaşlarına Boğacak! Filminin Kadrosuna Belli Oldu... Bomba İsimler Geliyor!
Asgari Ücrette Büyük Düğüm Çözülüyor! Emekliye, Memura ve İşçiye Tam Tamına %50 Zam! Tek Tek Hesaplamalar Yapılmaya Başlandı! mask
Asgari Ücrette Büyük Düğüm Çözülüyor! Emekliye, Memura ve İşçiye Tam Tamına %50 Zam! Tek Tek Hesaplamalar Yapılmaya Başlandı!
Araç Alacaklara Müjdeli Haber! ÖTV Matrah Sonrası Fiyat Listesi Belli Oldu! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur! mask
Araç Alacaklara Müjdeli Haber! ÖTV Matrah Sonrası Fiyat Listesi Belli Oldu! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur!
Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! "Senin Gibi Hatunu Elinden Kaçıran Adama Ne Denir?" Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! "Senin Gibi Hatunu Elinden Kaçıran Adama Ne Denir?" Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL