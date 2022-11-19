Gönül Dağı Dizisine Mahmut Tuncer Geliyor! Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! 77. Yeni Bölüm Fragmanı Ağızları Açık Bıraktı! Ne Dilek, Ne Serdar…

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana ilgi görmeyi sürdüren Gönül Dağı dizisinde bir hafta daha geride kaldı. Bir kez daha çok izlenen Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırtmayı başarmışken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, ağızları açık bıraktı. Gönül Dağı dizisine gireceği iddia edilen o isim ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Gönül Dağı dizisine kim giriyor? İşte, detaylar…

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