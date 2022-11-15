Gönül Dağı Dizisine Öyle Birisi Geliyor Ki, Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! Ne Dilek, Ne Serdar… “Yok Artık!”
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana ilgi görmeyi sürdüren Gönül Dağı dizisinde bir hafta daha geride kaldı. Bir kez daha çok izlenen Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırtmayı başarmışken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana ilgi görmeyi sürdüren Gönül Dağı dizisinde bir hafta daha geride kaldı. Bir kez daha çok izlenen Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırtmayı başarmışken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, ağızları açık bıraktı. Gönül Dağı dizisine gireceği iddia edilen o isim ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Gönül Dağı dizisine kim giriyor? İşte, detaylar…
15 Kas 2022 - 16:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.