İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır!

Geçtiğimiz günlerde evlenen İpek Filiz Yazıcı, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı. Gelinlikli pozlarını sık sık paylaşmasıyla takipçilerinin dikkatini sosyal medyaya çeken İpek Filiz Yazıcı, bu kez kız kardeşi ile bir poz paylaştı. Takipçisini ters köşe yapan ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı’nın kız kardeşi ile arasındaki benzerlik ise, görenlerin aklını kaçırtacak cinsten çıktı! Peki, İpek Filiz Yazıcı’nın kardeşi kimdir, adı ne? İpek Filiz Yazıcı ile kardeşi benziyor mu? İpek Filiz Yazıcı ile kardeşi ne kadar benziyor? İşte, detaylar…

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