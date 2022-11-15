İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır!
Geçtiğimiz günlerde evlenen İpek Filiz Yazıcı, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı. Gelinlikli pozlarını sık sık paylaşmasıyla takipçilerinin dikkatini sosyal medyaya çeken İpek Filiz Yazıcı, bu kez kız kardeşi ile bir poz paylaştı. Takipçisini ters köşe yapan ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı’nın kız kardeşi ile arasındaki benzerlik ise oldukça şaşırtıcı işte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde evlenen İpek Filiz Yazıcı, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı. Gelinlikli pozlarını sık sık paylaşmasıyla takipçilerinin dikkatini sosyal medyaya çeken İpek Filiz Yazıcı, bu kez kız kardeşi ile bir poz paylaştı. Takipçisini ters köşe yapan ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı’nın kız kardeşi ile arasındaki benzerlik ise, görenlerin aklını kaçırtacak cinsten çıktı! Peki, İpek Filiz Yazıcı’nın kardeşi kimdir, adı ne? İpek Filiz Yazıcı ile kardeşi benziyor mu? İpek Filiz Yazıcı ile kardeşi ne kadar benziyor? İşte, detaylar…
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15 Kas 2022 - 16:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.