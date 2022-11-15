Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!”
TRT1 ekranlarının bol reytingli yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmaması üzerine sosyal medya platformlarında dizinin seyircisi ortalığı ayağa kaldırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin seyircisi için bir paylaşım yapan yapım ekibi, dizinin akıbetine ilişkin bilgi verdi. Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi ile ilgili son detaylar...
TRT1 ekranlarının bol reytingli yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmaması üzerine sosyal medya platformlarında dizinin seyircisi ortalığı ayağa kaldırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin seyircisi için bir paylaşım yapan yapım ekibi, dizinin akıbetine ilişkin bilgi verdi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayından mı kalktı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmadı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…
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15 Kas 2022 - 16:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.