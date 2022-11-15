Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!”

TRT1 ekranlarının bol reytingli yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmaması üzerine sosyal medya platformlarında dizinin seyircisi ortalığı ayağa kaldırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin seyircisi için bir paylaşım yapan yapım ekibi, dizinin akıbetine ilişkin bilgi verdi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayından mı kalktı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmadı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

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