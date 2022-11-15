- 15 Kas 2022 - 16:24 G: 15 Kas 2022 - 16:29

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!”

TRT1 ekranlarının bol reytingli yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmaması üzerine sosyal medya platformlarında dizinin seyircisi ortalığı ayağa kaldırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin seyircisi için bir paylaşım yapan yapım ekibi, dizinin akıbetine ilişkin bilgi verdi. Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi ile ilgili son detaylar...

TRT1 ekranlarının bol reytingli yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmaması üzerine sosyal medya platformlarında dizinin seyircisi ortalığı ayağa kaldırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin seyircisi için bir paylaşım yapan yapım ekibi, dizinin akıbetine ilişkin bilgi verdi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayından mı kalktı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmadı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Kas 2022 - 16:24 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kurtlar Vadisi İçin Son Dakika Haberi Geldi! Bir Türlü Başlamıyordu; En Sonunda Necati Şaşmaz Düğmeye Bastı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Kurtlar Vadisi İçin Son Dakika Haberi Geldi! Bir Türlü Başlamıyordu; En Sonunda Necati Şaşmaz Düğmeye Bastı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Yasak Elma Dizisi Yayından mı Kaldırıldı? FOX TV’den Gelen O Hamle Kabul Görmedi, Oyuncular Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Meğer… mask
Yasak Elma Dizisi Yayından mı Kaldırıldı? FOX TV’den Gelen O Hamle Kabul Görmedi, Oyuncular Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisinin Veysel’i Sevgilisiyle Dudakları Uçuklattı! “Yengede Melek Gibi Mübarek!” Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor; Boy, Pos, Endam… mask
Gönül Dağı Dizisinin Veysel’i Sevgilisiyle Dudakları Uçuklattı! “Yengede Melek Gibi Mübarek!” Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor; Boy, Pos, Endam…
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Kırmızı Geceliği Kaç Lira? Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Öyle Böyle Para Harcanmamış! Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Kırmızı Geceliği Kaç Lira? Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Öyle Böyle Para Harcanmamış! Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına…
Yalı Çapkını Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Zam Aldılar Ki, Resmen Setten Çıkıp Yat Almaya Gidecekler! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir... mask
Yalı Çapkını Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Zam Aldılar Ki, Resmen Setten Çıkıp Yat Almaya Gidecekler! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Sahibi Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Sosyal Medya Sallandı… “Yok Artık!” Meğer O İsim… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Sahibi Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Sosyal Medya Sallandı… “Yok Artık!” Meğer O İsim…
Yalı Çapkını Dizisinde Suna'nın Seyran'a İhanet Pahalıya Mal Oldu! Diziden Ayağını Kaydırdılar! Seyirci Göbek Atmaya Başladı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Suna'nın Seyran'a İhanet Pahalıya Mal Oldu! Diziden Ayağını Kaydırdılar! Seyirci Göbek Atmaya Başladı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Teşkilat Dizisinde Zehra Serdar'ı Çabuk Unuttu! Meğer Ömer Büyük Aşkıymış! Aşk Bombası Fena Patladı! Fragmanda Kıyametler Kopuyor! mask
Teşkilat Dizisinde Zehra Serdar'ı Çabuk Unuttu! Meğer Ömer Büyük Aşkıymış! Aşk Bombası Fena Patladı! Fragmanda Kıyametler Kopuyor!
Yargı Dizisinde Kuyu Cinayetleri Çözülüyor! Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek! mask
Yargı Dizisinde Kuyu Cinayetleri Çözülüyor! Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek!
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Nalan ve Hayri’yi Gören Kişi Seyircinin Başından Aşağı Kaynar Sular Döktü! Neler Oluyor?  mask
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Nalan ve Hayri’yi Gören Kişi Seyircinin Başından Aşağı Kaynar Sular Döktü! Neler Oluyor? 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır! mask
İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır!
Gönül Dağı Dizisine Öyle Birisi Geliyor Ki, Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! Ne Dilek, Ne Serdar… “Yok Artık!” mask
Gönül Dağı Dizisine Öyle Birisi Geliyor Ki, Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! Ne Dilek, Ne Serdar… “Yok Artık!”
Yargı Dizisinde Katil Kim? Serdar’ı Öyle Bir İsim Öldürdü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalacak! Cinayet Silsilesinde Son Nokta… mask
Yargı Dizisinde Katil Kim? Serdar’ı Öyle Bir İsim Öldürdü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalacak! Cinayet Silsilesinde Son Nokta…
Seren Serengil Bu Kez Dananın Kuyruğunu Kopardı! Hadise ve Reza Zarrab Hakkında Akla Hayale Sığmayan Şeyler Deyince… “Yok Artık!” mask
Seren Serengil Bu Kez Dananın Kuyruğunu Kopardı! Hadise ve Reza Zarrab Hakkında Akla Hayale Sığmayan Şeyler Deyince… “Yok Artık!”
Yasak Elma Dizisi Yayından mı Kaldırıldı? FOX TV’den Gelen O Hamle Kabul Görmedi, Oyuncular Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Meğer… mask
Yasak Elma Dizisi Yayından mı Kaldırıldı? FOX TV’den Gelen O Hamle Kabul Görmedi, Oyuncular Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Meğer…
Dilan Çiçek Deniz Karaları Bağladı! Hüngür Hüngür Ağlıyor, Yüzüğü Tepesine Attı! “Yok Artık!” Evlenecekler Diye Beklenirken… mask
Dilan Çiçek Deniz Karaları Bağladı! Hüngür Hüngür Ağlıyor, Yüzüğü Tepesine Attı! “Yok Artık!” Evlenecekler Diye Beklenirken…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL