Tolga Sayışman’ın Karısı Resti Çekti! 6 Yıllık Evlilik İlk Kez Böyle Bir Olayla Sallanıyor! “Resmen Boşanmanın Ucundan Dönmüşler…”
Aşklarıyla milyonlara örnek olarak gösterilen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, sosyal medyayı salladı! Almeda Abazi’den gelen rest, Tolgahan Sayışman’ın şok içerisinde kalmasına neden oldu! 6 yıllık evliliğin ilk kez böyle bir olayla sarsılması ağızların açık bıraktı! Birçok kişi ise “Resmen boşanmanın ucundan dönmüşler” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Almeda Abazi’yle 3 yıl birlikte olduktan sonra 2017 yılında muhteşem bir düğünle dünya evine giren Tolgahan Sayışman, 6 yıllık aşklarını bir kız, bir erkek çocuğuyla taçlandırmıştı. Efehan adında bir oğlu, Alina adında bir kızı olan Sayışman çifti, geçtiğimiz günlerde dudak uçuklatan bir tatille gündeme gelmişlerdi. Eşi için servet değerinde hediyeler almasıyla gündem olan Tolgahan Sayışman’ın son olarak gündeme gelme şekli sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.