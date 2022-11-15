Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Bakan Nebati Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Zam Geliyor Ki…

Ocak ayında 2023 zammını alacak olan asgari ücretliler için nefesler tutulmuşken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarih netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına sayılı günler varken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, asgari ücrete ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, asgari cüret 2023 yılına ne kadar olacak? Asgari ücret ocak zammı belli mi? Asgari ücrete bu yıl ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar…