- 15 Kas 2022 - 16:32 G: 15 Kas 2022 - 16:38

Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? İl İl Sorgulama Ekranı Açıldı; Milyonlar Rahatladı! E-Devlet Onayı Alınca…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyacı olan ve şartları sağlayan vatandaşlara ödediği sosyal destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşının ödeneceği tarih kasım ayı için de netleşti. Hesaplarına evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. İşte Evde bakım maaşı ile ilgili merak edilen tüm detaylar..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyacı olan ve şartları sağlayan vatandaşlara ödediği sosyal destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşının ödeneceği tarih kasım ayı için de netleşti. Hesaplarına evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, evde bakım maaşının yatırılmasına ilişkin kasım ayı takvimini açıkladı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı nasıl alınır, nereye başvuru yapılar, şartlar neler? İşte, detaylar…

15 Kas 2022 - 16:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Bakan Nebati Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Zam Geliyor Ki… mask
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Bakan Nebati Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Zam Geliyor Ki…
Tolga Sayışman’ın Karısı Resti Çekti! 6 Yıllık Evlilik İlk Kez Böyle Bir Olayla Sallanıyor! “Resmen Boşanmanın Ucundan Dönmüşler…” mask
Tolga Sayışman’ın Karısı Resti Çekti! 6 Yıllık Evlilik İlk Kez Böyle Bir Olayla Sallanıyor! “Resmen Boşanmanın Ucundan Dönmüşler…”
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!” mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!”
İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır! mask
İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır!
Gönül Dağı Dizisine Öyle Birisi Geliyor Ki, Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! Ne Dilek, Ne Serdar… “Yok Artık!” mask
Gönül Dağı Dizisine Öyle Birisi Geliyor Ki, Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! Ne Dilek, Ne Serdar… “Yok Artık!”
Yargı Dizisinde Katil Kim? Serdar’ı Öyle Bir İsim Öldürdü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalacak! Cinayet Silsilesinde Son Nokta… mask
Yargı Dizisinde Katil Kim? Serdar’ı Öyle Bir İsim Öldürdü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalacak! Cinayet Silsilesinde Son Nokta…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL