Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? İl İl Sorgulama Ekranı Açıldı; Milyonlar Rahatladı! E-Devlet Onayı Alınca…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyacı olan ve şartları sağlayan vatandaşlara ödediği sosyal destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşının ödeneceği tarih kasım ayı için de netleşti. Hesaplarına evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, evde bakım maaşının yatırılmasına ilişkin kasım ayı takvimini açıkladı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı nasıl alınır, nereye başvuru yapılar, şartlar neler? İşte, detaylar…