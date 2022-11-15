Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? İl İl Sorgulama Ekranı Açıldı; Milyonlar Rahatladı! E-Devlet Onayı Alınca…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyacı olan ve şartları sağlayan vatandaşlara ödediği sosyal destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşının ödeneceği tarih kasım ayı için de netleşti. Hesaplarına evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. İşte Evde bakım maaşı ile ilgili merak edilen tüm detaylar..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyacı olan ve şartları sağlayan vatandaşlara ödediği sosyal destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşının ödeneceği tarih kasım ayı için de netleşti. Hesaplarına evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, evde bakım maaşının yatırılmasına ilişkin kasım ayı takvimini açıkladı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı nasıl alınır, nereye başvuru yapılar, şartlar neler? İşte, detaylar…
15 Kas 2022 - 16:32 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.