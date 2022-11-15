EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor?

İlk etapta 1,5 milyon kişiyi etkileyecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısa adıyla EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesine sayılı günler kala detayları ortaya çıkmaya başlamış olan EYT düzenlemesinde bu kez gündeme gelen konu 18 yaş detayı oldu. Peki, EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT’den 18 yaş altında sigortalı olanlar yararlanabilecek mi? 18 yaş altı sigorta EYT düzenlemesi kapsamına alınacak mı? İşte, detaylar…