EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor?
İlk etapta 1,5 milyon kişiyi etkileyecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısa adıyla EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesine sayılı günler kala detayları ortaya çıkmaya başlamış olan EYT düzenlemesinde bu kez gündeme gelen konu 18 yaş detayı oldu. İşte detaylar...
İlk etapta 1,5 milyon kişiyi etkileyecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısa adıyla EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesine sayılı günler kala detayları ortaya çıkmaya başlamış olan EYT düzenlemesinde bu kez gündeme gelen konu 18 yaş detayı oldu. Peki, EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT’den 18 yaş altında sigortalı olanlar yararlanabilecek mi? 18 yaş altı sigorta EYT düzenlemesi kapsamına alınacak mı? İşte, detaylar…
15 Kas 2022 - 16:38 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.