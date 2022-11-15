- 15 Kas 2022 - 17:23 G: 15 Kas 2022 - 17:29

Merve Boluğur’un Dantelli, Kırmızı Geceliği Olay Yarattı! Boşanma Olayından Sonra Açıldı Saçıldı, Kocasına Resti Çekti… “Merve Hanım Ne Yapıyorsunuz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, dantelli kırmızı geceliğiyle olay üzerine olay yarattı. Boşanma iddialarından hemen sonra açılıp saçılan Merve Boluğur, parmağından yüzüğünü de çıkarmayı ihmal etmedi. Tüm çekiciliğini konuşturan Boluğur’a “Merve Hanım ne yapıyorsunuz!” yorumları yapıldı! Peki, Merve Boluğur nasıl bir paylaşımda bulundu?

Murat Dalkılıç’la boşandıktan sonra hayatının aşkını Mert Aydın’da bulan Merve Boluğur, sadece 1.5 ay tanıdığı sevgilisiyle dünya evine girmişti. Merve Boluğur’un bu hamlesi şok içerisinde bırakmıştı. Türkiye’nin konuştuğu bir düğün yapan Merve Boluğur ve Mert Aydın, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. “Kocam”, “Jelibonum” diyerek hitap eden Merve Boluğur’un şimdilerde boşanma noktasına geldiği iddia edilmişti. Şimdiyse Merve Boluğur’dan içleri ısıtan; kırmızı gecelikli bir paylaşım geldi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Kas 2022 - 17:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tolga Sayışman’ın Karısı Resti Çekti! 6 Yıllık Evlilik İlk Kez Böyle Bir Olayla Sallanıyor! “Resmen Boşanmanın Ucundan Dönmüşler…” mask
Tolga Sayışman’ın Karısı Resti Çekti! 6 Yıllık Evlilik İlk Kez Böyle Bir Olayla Sallanıyor! “Resmen Boşanmanın Ucundan Dönmüşler…”
İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır! mask
İpek Yazıcı’nın Kız Kardeşi Olay Yarattı! “Kendisiyle Fotoğraf Çekilmiş!” Görenlerin Nutku Tutuluyor, Resmen Kopyala Yapıştır!
Gönül Dağı Dizisine Öyle Birisi Geliyor Ki, Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! Ne Dilek, Ne Serdar… “Yok Artık!” mask
Gönül Dağı Dizisine Öyle Birisi Geliyor Ki, Bu Kez Gerçekten Halay Çekilecek! Ne Dilek, Ne Serdar… “Yok Artık!”
Yargı Dizisinde Katil Kim? Serdar’ı Öyle Bir İsim Öldürdü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalacak! Cinayet Silsilesinde Son Nokta… mask
Yargı Dizisinde Katil Kim? Serdar’ı Öyle Bir İsim Öldürdü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalacak! Cinayet Silsilesinde Son Nokta…
Seren Serengil Bu Kez Dananın Kuyruğunu Kopardı! Hadise ve Reza Zarrab Hakkında Akla Hayale Sığmayan Şeyler Deyince… “Yok Artık!” mask
Seren Serengil Bu Kez Dananın Kuyruğunu Kopardı! Hadise ve Reza Zarrab Hakkında Akla Hayale Sığmayan Şeyler Deyince… “Yok Artık!”
Trump'ın Yaşam Koçu Michaela Astro'dan Türkiye ve Magazin Dünyası İçin Şaşırtan Yorumlar! mask
Trump'ın Yaşam Koçu Michaela Astro'dan Türkiye ve Magazin Dünyası İçin Şaşırtan Yorumlar!
Dilan Çiçek Deniz Karaları Bağladı! Hüngür Hüngür Ağlıyor, Yüzüğü Tepesine Attı! “Yok Artık!” Evlenecekler Diye Beklenirken… mask
Dilan Çiçek Deniz Karaları Bağladı! Hüngür Hüngür Ağlıyor, Yüzüğü Tepesine Attı! “Yok Artık!” Evlenecekler Diye Beklenirken…
Hande Erçel’in Süper Minisi Başına Bela Oldu! Frikik Vermemek İçin Aldığı Önlem Tokat Gibi Çarptı! Kerem Bürsin’i Elinin Tersiyle İtip… mask
Hande Erçel’in Süper Minisi Başına Bela Oldu! Frikik Vermemek İçin Aldığı Önlem Tokat Gibi Çarptı! Kerem Bürsin’i Elinin Tersiyle İtip…
Alina Boz'un Annesini Görenler Dilini Isırıyor! Sezen Aksu'nun Dünürünü Görenler Donup Kalıyor... "Bu Kadın Max 35 Yaşında!" Anne - Kız Bombayı Patlattı! mask
Alina Boz'un Annesini Görenler Dilini Isırıyor! Sezen Aksu'nun Dünürünü Görenler Donup Kalıyor... "Bu Kadın Max 35 Yaşında!" Anne - Kız Bombayı Patlattı!
Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Kimdir? Chloe Loughnan Kaç Yaşındadır? Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç Neden Boşandı? mask
Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Kimdir? Chloe Loughnan Kaç Yaşındadır? Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç Neden Boşandı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Merve Boluğur’un Dantelli, Kırmızı Geceliği Olay Yarattı! Boşanma Olayından Sonra Açıldı Saçıldı, Kocasına Resti Çekti… “Merve Hanım Ne Yapıyorsunuz!” mask
Merve Boluğur’un Dantelli, Kırmızı Geceliği Olay Yarattı! Boşanma Olayından Sonra Açıldı Saçıldı, Kocasına Resti Çekti… “Merve Hanım Ne Yapıyorsunuz!”
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor? mask
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor?
Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? İl İl Sorgulama Ekranı Açıldı; Milyonlar Rahatladı! E-Devlet Onayı Alınca… mask
Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? İl İl Sorgulama Ekranı Açıldı; Milyonlar Rahatladı! E-Devlet Onayı Alınca…
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Bakan Nebati Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Zam Geliyor Ki… mask
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Bakan Nebati Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Zam Geliyor Ki…
Tolga Sayışman’ın Karısı Resti Çekti! 6 Yıllık Evlilik İlk Kez Böyle Bir Olayla Sallanıyor! “Resmen Boşanmanın Ucundan Dönmüşler…” mask
Tolga Sayışman’ın Karısı Resti Çekti! 6 Yıllık Evlilik İlk Kez Böyle Bir Olayla Sallanıyor! “Resmen Boşanmanın Ucundan Dönmüşler…”
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!” mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL