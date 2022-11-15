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15 Kas 2022 - 17:23

Merve Boluğur’un Dantelli, Kırmızı Geceliği Olay Yarattı! Boşanma Olayından Sonra Açıldı Saçıldı, Kocasına Resti Çekti… “Merve Hanım Ne Yapıyorsunuz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, dantelli kırmızı geceliğiyle olay üzerine olay yarattı. Boşanma iddialarından hemen sonra açılıp saçılan Merve Boluğur, parmağından yüzüğünü de çıkarmayı ihmal etmedi. Tüm çekiciliğini konuşturan Boluğur’a “Merve Hanım ne yapıyorsunuz!” yorumları yapıldı! Peki, Merve Boluğur nasıl bir paylaşımda bulundu?