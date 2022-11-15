Merve Boluğur’un Dantelli, Kırmızı Geceliği Olay Yarattı! Boşanma Olayından Sonra Açıldı Saçıldı, Kocasına Resti Çekti… “Merve Hanım Ne Yapıyorsunuz!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, dantelli kırmızı geceliğiyle olay üzerine olay yarattı. Boşanma iddialarından hemen sonra açılıp saçılan Merve Boluğur, parmağından yüzüğünü de çıkarmayı ihmal etmedi. Tüm çekiciliğini konuşturan Boluğur’a “Merve Hanım ne yapıyorsunuz!” yorumları yapıldı! Peki, Merve Boluğur nasıl bir paylaşımda bulundu?
Murat Dalkılıç’la boşandıktan sonra hayatının aşkını Mert Aydın’da bulan Merve Boluğur, sadece 1.5 ay tanıdığı sevgilisiyle dünya evine girmişti. Merve Boluğur’un bu hamlesi şok içerisinde bırakmıştı. Türkiye’nin konuştuğu bir düğün yapan Merve Boluğur ve Mert Aydın, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. “Kocam”, “Jelibonum” diyerek hitap eden Merve Boluğur’un şimdilerde boşanma noktasına geldiği iddia edilmişti. Şimdiyse Merve Boluğur’dan içleri ısıtan; kırmızı gecelikli bir paylaşım geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.