FOX TV Son 20 Yılın En Büyük Hatasını Yaptı! Seyirciler Adeta Linç Kusuyor; “Ne Anladınız Şimdi!” Twitter, Instagram Sadece Bunu Konuşuyor…
Türkiye’nin en çok izlediği kanallardan biri olan FOX TV yapmış olduğu hamleyle tepkileri topladı! Seyircilerin linç kusmasına neden olan bu olaya, “Ne anladınız şimdi? 20 yılın en büyük hatası” yorumlarında bulundular! Twitter ve Instagram’ın konuştuğu bu olay, gündemi salladı geçti! İşte merak edilenler…
Yeni sezona; Bir Peri Masalı, Darmaduman, Yasak Elma ve birçok iddialı diziyle giriş yapan FOX TV, özellikle gençlerin izleyebileceği diziler yaparak ekran başına seyircisini oturtmuştu. 6 yıldır ekranlarda fırtınalar estiren ve bu sezon final yaparak ekranlara veda edecek olan Yasak Elma dizisinin yayından kaldırılmasının ardına hangi yapımın ekranlara başlayacağı büyük bir merak konusu olmuştu ama FOX TV şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.