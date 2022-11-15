- 15 Kas 2022 - 20:53 G: 15 Kas 2022 - 21:00

Survivor Nisa’dan Zırıl Zırıl Ağlatacak Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Müstakbel Kocasının Yaptığı Tüyleri Diken Diken Etti! “Yazıklar Olsun!”

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’ndan zırıl zırıl ağlatan bir karar verdi! Apar topar hastaneye kaldırılan ismin yanında müstakbel kocasının yaptıkları ise dudakları uçuklattı. Birçok kişi Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisi Ogeday Girişken’in yaptıklarına ise “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Nisa Bölükbaşı, hal ve hareketleriyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Survivor 2020 yarışmasından sonra Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, 1 yıl kadar birlikte olmuşlardı. Olaylı bir biçimde ayrılan ikiliden Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’le aşk yaşamaya başlamıştı. Başarılı isim Nisa Bölükbaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım yürekleri sızlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Kas 2022 - 20:53 Ankara- Yaşam

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