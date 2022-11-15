Burcu Özberk Yıllardır Böyle Görülmedi! “Bacım Sen Nasıl Yaşlandın!” Görenlerin Gözleri Yuvaları Çıkıyor; Yorumlar Arka Arkaya… “Gerçek Yüzü Belli Oldu!”

En son olarak ekranlara Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol olarak yer alan Burcu Özberk, İlhan Şen’le muhteşem bir çıkış yakalamıştı. Başarılı oyuncu, 46 bölüm boyunca muhteşem oyunculuğunu göstermişti, Dizi biter bitmez soluğu tatilde alan Burcu Özberk’in sosyal medya kareleri başları döndürmeye yetmişti. Bali ve Barcelona’da tatil yapan Burcu Özberk, Türkiye’nin çok sevilen beldelerinde de kısa kısa tatiller yapmıştı. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir kare ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!