Burcu Özberk Yıllardır Böyle Görülmedi! “Bacım Sen Nasıl Yaşlandın!” Görenlerin Gözleri Yuvaları Çıkıyor; Yorumlar Arka Arkaya… “Gerçek Yüzü Belli Oldu!”
Güzelliğiyle milyonları kalbinden etkileyen Burcu Özberk’in yıllar önceki görselleri şok içerisinde bıraktı. “Bacım sen nasıl yaşlandın böyle” yorumlarını alan Burcu Özberk, görenlerin gözlerinin yuvalarından çıkmasına neden oldu! Yorumları arka arkaya alan Burcu Özberk’e “Gerçek yüzü belli oldu” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak ekranlara Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol olarak yer alan Burcu Özberk, İlhan Şen’le muhteşem bir çıkış yakalamıştı. Başarılı oyuncu, 46 bölüm boyunca muhteşem oyunculuğunu göstermişti, Dizi biter bitmez soluğu tatilde alan Burcu Özberk’in sosyal medya kareleri başları döndürmeye yetmişti. Bali ve Barcelona’da tatil yapan Burcu Özberk, Türkiye’nin çok sevilen beldelerinde de kısa kısa tatiller yapmıştı. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir kare ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.