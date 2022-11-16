Altın Fiyatları Yerle Bir Oldu; Yatırımcı Diken Üstünde! Kuyumcular İflas Eşiğine Geldi, Piyasa Alt Üst! 16 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı…
16 Kasım itibariyle en çok araştırılan konulardan biri olan altın fiyatları yerle bir oldu. Yatırımcının diken üstün kalmasına neden olan altın, kuyumcuların iflas eşiğine geldiğine dair yorumlarsa peş peşe geldi! 16 Kasım itibariyle altın fiyatlarının güncel halini duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerek Rusya ve Ukrayna savaşıyla gerekse FED’den gelen kararla birlikte altın piyasası alt üst oluyor. Uzun bir süredir düşüşte olan ve sonunda yükselişe geçen altın, alıcısının yüzünde güller açtırmıştı. Altının güncel halini görenler ise ne diyeceğini şaşırır konuma geldi. FED’in faiz kararı sonra altında görülmeye değer bir artış yaşanmıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.