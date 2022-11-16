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16 Kas 2022 - 09:28

Altın Fiyatları Yerle Bir Oldu; Yatırımcı Diken Üstünde! Kuyumcular İflas Eşiğine Geldi, Piyasa Alt Üst! 16 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı…

16 Kasım itibariyle en çok araştırılan konulardan biri olan altın fiyatları yerle bir oldu. Yatırımcının diken üstün kalmasına neden olan altın, kuyumcuların iflas eşiğine geldiğine dair yorumlarsa peş peşe geldi! 16 Kasım itibariyle altın fiyatlarının güncel halini duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…