Masterchef Yarışmacısı Survivor’a Gidiyor! Acun Ilıcalı Pazılarını Sıkıp, “Sen Kesin Gelmelisin!” Dedi; Vücudunu, Yakışıklılığını Görenler Eridikçe Eriyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan bir ismin Survivor yarışmasına girişi kesinleşti. Acun Ilıcalı’nın yarışmacının pazılarını sıkıp, “Sen kesin gelmelisin” dediği gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklılığı ve vücuduyla milyonları derinden etkileyen yarışmacı, sosyal medyayı zangır zangır salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine heyecan üst seviyeye kadar çıkmıştı. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermişti. Gün sonunda eleme potasına giden isimler Tolga ve Fatma Nur olmuştu. Yarışmacılardan birisinin ise Survivor yarışmasına katılacağı kesinleşti. Peki, hangi Masterchef yarışmacısı Survivor 2023’e katılacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.