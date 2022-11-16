Masterchef Yarışmacısı Survivor’a Gidiyor! Acun Ilıcalı Pazılarını Sıkıp, “Sen Kesin Gelmelisin!” Dedi; Vücudunu, Yakışıklılığını Görenler Eridikçe Eriyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine heyecan üst seviyeye kadar çıkmıştı. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermişti. Gün sonunda eleme potasına giden isimler Tolga ve Fatma Nur olmuştu. Yarışmacılardan birisinin ise Survivor yarışmasına katılacağı kesinleşti. Peki, hangi Masterchef yarışmacısı Survivor 2023’e katılacak?

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