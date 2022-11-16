- 16 Kas 2022 - 10:44

Masterchef Yarışmacısı Survivor’a Gidiyor! Acun Ilıcalı Pazılarını Sıkıp, “Sen Kesin Gelmelisin!” Dedi; Vücudunu, Yakışıklılığını Görenler Eridikçe Eriyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan bir ismin Survivor yarışmasına girişi kesinleşti. Acun Ilıcalı’nın yarışmacının pazılarını sıkıp, “Sen kesin gelmelisin” dediği gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklılığı ve vücuduyla milyonları derinden etkileyen yarışmacı, sosyal medyayı zangır zangır salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine heyecan üst seviyeye kadar çıkmıştı. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermişti. Gün sonunda eleme potasına giden isimler Tolga ve Fatma Nur olmuştu. Yarışmacılardan birisinin ise Survivor yarışmasına katılacağı kesinleşti. Peki, hangi Masterchef yarışmacısı Survivor 2023’e katılacak?

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16 Kas 2022 - 10:44 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmacısı Survivor’a Gidiyor! Acun Ilıcalı Pazılarını Sıkıp, “Sen Kesin Gelmelisin!” Dedi; Vücudunu, Yakışıklılığını Görenler Eridikçe Eriyor… mask
Masterchef Yarışmacısı Survivor’a Gidiyor! Acun Ilıcalı Pazılarını Sıkıp, “Sen Kesin Gelmelisin!” Dedi; Vücudunu, Yakışıklılığını Görenler Eridikçe Eriyor…
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