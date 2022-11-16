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16 Kas 2022 - 11:24

Rabia Soytürk’ün İç Çamaşırsız Halleri Başına Bela Oldu! “Abla Her Yerin Görünüyor!” Minicik Bir İple Bağladı Ama… “Taş Gibi Hatunsun!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, iç çamaşırsız pozlarıyla alev alev yaktı. Hırkasının tek bir ipini bağlayarak pozlar paylaşan Rabia Soytürk’e yorum üzerine yorum geldi. Kimi çok beğenirken; kimi ise aşırı derece açık bulduğunu ifade ederek, “Abla her yerin görünüyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…