Rabia Soytürk’ün İç Çamaşırsız Halleri Başına Bela Oldu! “Abla Her Yerin Görünüyor!” Minicik Bir İple Bağladı Ama… “Taş Gibi Hatunsun!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, iç çamaşırsız pozlarıyla alev alev yaktı. Hırkasının tek bir ipini bağlayarak pozlar paylaşan Rabia Soytürk’e yorum üzerine yorum geldi. Kimi çok beğenirken; kimi ise aşırı derece açık bulduğunu ifade ederek, “Abla her yerin görünüyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, ekran dünyasını sallayan bir konuyla giriş yapmıştı ama 3. bölümle birlikte değişen senarist, seyircilerin diziyi terk etmesine neden olmuştu. Sık sık hikayede sıkıntılar yaşayan Duy Beni dizisinin 20. bölümüyle ekranlara veda edeceği kesinleşmişti. Başarılı dizide Ekim karakterine hayat veren ve muhteşem bir çıkış yakalayan Rabia Soytürk ise iç çamaşırsız kareleriyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.