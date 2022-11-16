Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Altındağ, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 16 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın tüm ilçelerinde devam eden elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru geldi. Duyuruyu gerçekleştiren Başkent EDAŞ, özellikle Ankara’nın o ilçelerinde yaşayan vatandaşlara seslendi. Peki, 16 Kasım 2022 Çarşamba Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 16 Kasım 2022 Çarşamba Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 16.11.2022 09:00 - 17:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 473, 476, 478, ÇAĞDAŞ, 472, ŞEHİT HARUN AYDIN, 474, 486, 471, 475, 477

Bakım Çalışması

16.11.2022 10:30 - 18:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, DERME, MALAZGİRT, SIRMA, SARIÇAM, DORUK, ÇAMLITEPE, TÜTÜNCÜ, TEPEÜSTÜ, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, ALTINPARK, FİKİR, HARMAN, TUĞRULBEY, KUTLUK, UZAYAN, ŞAHİNER

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, ETLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.11.2022 14:16 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞİKKAYA, 512 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, 1070 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 333 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 15 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 16.11.2022 09:00 - 17:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, HÜRRİYET, YAYLA KÜME, KARAHASANLI

Bakım Çalışması

16.11.2022 12:00 - 14:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZA, KEMER

Bakım Çalışması

16.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKARLAR, KERİŞLİ, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, DAVDANLI, HÜRRİYET, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, YAYLA KÜME, YENİKÖY, AHİBOZ, AVNİ AKYOL, ERGİN YAYLASI, 1, ÇATALÇEŞME, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, TOLKÖY, ABAZLI, CUMHURİYET ERGİN, İSTİKLAL, 2, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, AKÇAALİ

Bakım Çalışması

16.11.2022 09:00 - 14:00

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA MAHALLESİ, TÜRKKONUT, ŞAFAK, 3461, 5088, 5180, 5166

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1942 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2959 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3135 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 3450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 4860 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, BEYTEPE KÖYÜ YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, AHMET MİTHAT EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, YEŞİL BARIŞ SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2881 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 16.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZLAR, KERSE, ONUR, KUTLU, KİBAR, GÜNAYDIN, YAMAN, ERDEMLİ, BAYRAM ARACI, ÖMER SEYFETTİN, DAĞ, ROKETÇİLER, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, BİLGE KAAN, ESEN, YAĞIZ, SÜZGÜN, DEFNE, ZAMAN, BİLGİN, KURŞUNCU ALİ, EFE, ÇALIŞKAN, YASEMİN, ÇAVUŞ ALİ, AYDINLIK, İNCEOĞLU, ILICA, VAHİT CANSEVER, MAVİLİ, DEMET, DİŞBUDAK, AKTAŞ, ÖZGÜR, GÖKMEN, SAYGILI, TEKİNER, HUZUR, GÜRBÜZ, SÖNMEZ, ADNAN KAHVECİ, YAŞAR DOĞU, SUNGUR, OĞUZ, AĞAHAN, AYSUN, KÜÇÜKBAĞCI, KORÇAK, ŞEHİT CENGİZ, BARIŞ, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, IHLAMUR, ZÜMRÜT, KOZALAK, YILDIZ_2, 19 MAYIS, BEKİR PEHLİVAN, DENGİ, AVANOS, GÜZİN, VEFALI, EKİN, AHMET DİKEÇ, AKDOĞAN, AKKUZULU, ÇERKEZ, TURAÇ, ASMALI, ERDEM_1, ÇETİN_1, DARÇIN, HASAN TAHSİN, ANKARA-SAMSUN ASFALTI, İPEKÇİ, KANARYA, KARAASLAN, MUZAFFER, KAYABAŞI, KAYINCAK, KİRAZLI, GÖZE, SARI GÜNEY, KORUYOLU, KURNAZ, NAR, OKCULAR, MUŞMULA, SAKİN, ŞAFAK, ŞİMŞEK, YARDIM, YİĞİT, YİĞİTLER, ZEKİ DEMİR, BILDIRCIN, KARADUT, OSMAN KURT, PETİR, SEYİT ÖZGÜRLÜK, TAŞÇILAR, ARAZ, KARGALI, PALAMUT, AYDOĞAN, MAZI, MERSİN, ŞAHİNKOÇ, GENÇ, ŞAHİN, HAYIRLI, KAZAN, YÜKSEL, YAYLA, ALAYLI, ÇAMLIK, TAŞLI ARKAÇ

Bakım Çalışması

16.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKARLAR, KERİŞLİ, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, DAVDANLI, HÜRRİYET, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, YAYLA KÜME, YENİKÖY, AHİBOZ, AVNİ AKYOL, ERGİN YAYLASI, 1, ÇATALÇEŞME, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, TOLKÖY, ABAZLI, CUMHURİYET ERGİN, İSTİKLAL, 2, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, AKÇAALİ

Bakım Çalışması

16.11.2022 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 199, HİSARKÖY, KÜME EVLERİ., ŞEHİT BEKİR FERHAT KAYA SOKAK, FATİH SULTAN MEHMET, 137, 202, İSTANBULLU MEHMET, 191, 192, 340, 334, ALİ BAŞARAN, 336, 292, ÇAMLICA, BEDESTEN, YAVUZ SULTAN SELİM, 206, 337, AHMET AYAN, 339, 348, BAŞKAN MEHMET İLHAN ZENGİN, 315, 288, 299, VAHDETTİN ÖKTEM, MURAT OĞULLARI, 312, 313, 317, 325, 318, 322, 194, İMAM DAYI, MEHMET TEZEL, 335, ÇİFTLİK, GEDİKARDI, AKŞEMSEDDİN, BAĞEVLERİ, 294, 553, 207, 554, 181, 341, 568, BAHÇELİEVLER, 321, 329, OSMAN GAZİ, 578, 328, 180, 295, YAYLAEVİ, 324, 293, 338, 205, 182/1, 182, 551

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYADİBİ, KAYADİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 16.11.2022 09:00 - 16:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1031, BELPINARI, 1034, 1035, 1028, 1036, KIZILELMA, 1081, ETİMESGUT, 2224, 1083, 1085

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLOVA, 4017 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM KARABEKİR, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 280 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2557 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.