Ekranların iddialı yarışmalarından biri olan ve her sezon reytingleri altüst eden MasterChef Türkiye yarışması, sadece sezon yarışmacıları ile değil, geçmişteki yarışmacıları ile de gündemlere oturmaya başladı. O isimlerden biri olan ve MasterChef Türkiye yarışmasında daha önce yarışmış olan Kerem Giritlioğlu, yarışmanın izleyicilerinin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi! Peki, Masterchef Kerem Giritlioğlu kimdir? Masterchef Kerem Giritlioğlu ne zaman yarıştı? Kerem Giritlioğlu şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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