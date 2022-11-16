Masterchef Mustafa Aydın Kimdir? Masterchef Mustafa Aydın Ne Zaman Yarıştı, Kovuldu Mu? Masterchef Mustafa Aydın Kimdir?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan yarışmacı Mustafa Aydın, şimdilerde yarışmanın izleyicisinin gündemine oturdu. Yarışmadan elendiğinde verdiği tepki ile herkesi şoke eden Mustafa Aydın’ın jüri üyelerine söylediği sözler bir kez daha gündem olurken; Mustafa Aydın’ın şimdilerde ne yaptığı ise, herkesi şaşırttı! Peki, Masterchef Mustafa Aydın kimdir? Masterchef Mustafa Aydın ne zaman yarıştı, kovuldu mu? Masterchef Mustafa Aydın şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…