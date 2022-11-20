- 20 Kas 2022 - 22:05 G: 20 Kas 2022 - 22:07

Athena Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den Neden Ayrıldı? Perde Arkasını Açıkladı! Acun Ilıcalı İtirafı Şok Etti! Sessizliğini Hep Korumuştu, Çok Fena Patladı!

Türkiye’nin tanınmış müzik gruplarından biri olan Athena isimli grubun solistliğini üstlenmesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özoğuz, bir dönem TV8 ekranlarından yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışma programının da jüri üyeliği koltuğuna oturmuştu. Yarışmadan sessiz sedasız ayrılmasıyla dikkat çeken Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye izleyicisini şaşırtmıştı. İşte yaşananlar sonrası ortaya çıkanlar ve Gökhan Özoğuz ile ilgili merak edilen detaylar...

Türkiye’nin tanınmış müzik gruplarından biri olan Athena isimli grubun solistliğini üstlenmesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özoğuz, bir dönem TV8 ekranlarından yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışma programının da jüri üyeliği koltuğuna oturmuştu.

Yarışmadan sessiz sedasız ayrılmasıyla dikkat çeken Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye izleyicisini şaşırtmıştı. Yıllar sonra bu konuyla ilgili konuşan Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasını niye bıraktığını anlattı.

Peki; Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasından neden ayrıldı? Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışması ve Acun Ilıcalı ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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20 Kas 2022 - 22:05 - Magazin

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