Gökhan Özoğuz’dan Tüyleri Diken Diken Eden Acun Ilıcalı Açıklaması! Yıllardır Sessizliğini Koruyordu En Sonunda Çok Fena Patladı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…

Türkiye’nin tanınmış müzik gruplarından biri olan Athena isimli grubun solistliğini üstlenmesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özoğuz, bir dönem TV8 ekranlarından yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışma programının da jüri üyeliği koltuğuna oturmuştu. Yarışmadan sessiz sedasız ayrılmasıyla dikkat çeken Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye izleyicisini şaşırtmıştı. Yıllar sonra bu konuyla ilgili konuşan Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasını niye bıraktığını anlattı. Peki; Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasından neden ayrıldı? Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışması ve Acun Ilıcalı ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…