Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!”
Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Nermin’in intiharı herkesi şaşkına çevirdi. Kazım’ın elinin tersiyle ittiği ve köşeye attığı eşinden bebek beklenirken gelen haber seyircilere fena halde şaşırdı. Ortalığı yangın yerine çeviren bu iddianın ardından ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken o ayrıntı neydi?
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde yayınlanan her yeni bölüm ortalığı yangın yerine çevirirken sosyal medya ve magazin gündemi de birbirine girdi. Herkesi şaşkına çeviren yeni bölüm fragmanında Macide ve Kazım’ın arasındaki konuşma kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İşte ortalığı birbirine katan yeni bölüm fragmanına dair merak edilen tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.