- 16 Kas 2022 - 16:05

Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!”

Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Nermin’in intiharı herkesi şaşkına çevirdi. Kazım’ın elinin tersiyle ittiği ve köşeye attığı eşinden bebek beklenirken gelen haber seyircilere fena halde şaşırdı. Ortalığı yangın yerine çeviren bu iddianın ardından ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken o ayrıntı neydi?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde yayınlanan her yeni bölüm ortalığı yangın yerine çevirirken sosyal medya ve magazin gündemi de birbirine girdi. Herkesi şaşkına çeviren yeni bölüm fragmanında Macide ve Kazım’ın arasındaki konuşma kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İşte ortalığı birbirine katan yeni bölüm fragmanına dair merak edilen tüm detaylar!

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16 Kas 2022 - 16:05 Ankara- Yaşam

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