Arka Sokaklar Dizisi Yayında Kaldırıldı! Kanaldan Tüyler Ürperten Karar! Çekimler Durdu... Twitter Yıkılıyor; Böylesi 17 Yıldır Yaşanmıyordu!
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin aldığı yeni karar televizyon seyircisini adeta çileden çıkardı. Ekranlara geç başlamasına karşın ara kararı aldığı öğrenilen Arka Sokaklar dizisinin yayından kalkıp kalmayacağı konusunda endişeli olan seyircisi için bugün yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin aldığı yeni karar televizyon seyircisini adeta çileden çıkardı. Ekranlara geç başlamasına karşın ara kararı aldığı öğrenilen Arka Sokaklar dizisinin yayından kalkıp kalmayacağı konusunda endişeli olan seyircisi için bugün yeni bir açıklama geldi. Peki, Arka Sokaklar dizisi neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisi bu hafta var mı? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…
17 Kas 2022 - 09:03 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.