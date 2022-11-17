Arka Sokaklar Dizisi Yayında Kaldırıldı! Kanaldan Tüyler Ürperten Karar! Çekimler Durdu... Twitter Yıkılıyor; Böylesi 17 Yıldır Yaşanmıyordu!

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin aldığı yeni karar televizyon seyircisini adeta çileden çıkardı. Ekranlara geç başlamasına karşın ara kararı aldığı öğrenilen Arka Sokaklar dizisinin yayından kalkıp kalmayacağı konusunda endişeli olan seyircisi için bugün yeni bir açıklama geldi. Peki, Arka Sokaklar dizisi neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisi bu hafta var mı? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…